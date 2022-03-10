За словами Єрмака, ніхто не вірив у те, що Росія нападе на Україну.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як дізнався про вторгнення РФ в Україну і де був Володимир Зеленський в перші дні війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Єрмака, 24 лютого він приїхав додому близько другої години ночі. Через годину він дізнався, що Росія вторглася в Україну і одразу виїхав на Банкову. Коли він приїхав в Офіс президента Володимир Зеленський вже був на місці.

"Одразу, практично з перших хвилин, я був в офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент вже був на місці. Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів і т.д. Але все ж ми не вірили", - сказав Єрмак.

Також він додав, що останні місяці українська армія готувалася до можливого наступу. Саме завдяки ретельній підготовці Росії так і не вдалося захопити нашу країну.

"Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат - ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідчення того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, чому не поїхав з України на час війни і як до цього ставиться його сім'я.

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