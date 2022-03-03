Президент додав, що окрім військових та правоохоронців, навіть прості українці беруть у полон російських військових щоденно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ за тиждень зламав плани ворога: ми їх зупинили та б'ємо.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками. Підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають свободу і серце. Але ми їх зупинили і б'ємо", - наголосив президент.

Зеленський додав, що окрім військових та правоохоронців, навіть прості українці беруть у полон російських військових щоденно.

"І вони говорять тільки одне. Вони не знають, для чого вони тут", - розповів він.

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