Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ за тиждень зламав плани ворога: ми їх зупинили та б'ємо.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками. Підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають свободу і серце. Але ми їх зупинили і б'ємо", - наголосив президент.
Зеленський додав, що окрім військових та правоохоронців, навіть прості українці беруть у полон російських військових щоденно.
"І вони говорять тільки одне. Вони не знають, для чого вони тут", - розповів він.