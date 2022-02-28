Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на поразку.

У Маріуполі силами Нацгвардії та поліції Донецької області затримавши російського снайпера.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Зазначається, що 28-річний затриманий є громадянином РФ. Він приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. У разі відмови йому погрожували ув'язненням.

Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на поразку.

Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону України) Кримінального кодексу України.

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