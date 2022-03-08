Також він закликав визнати Росію державою-терористом.

Президент України Володимир Зеленський закликав британський парламент зробити безпечним українське небо.

Про це він сказав у зверненні до британського парламенту.

Зеленський наголосив, що Україна не здасться.

"Ми не здаємося, звичайно, з вашою допомогою - з допомогою цивілізації, цивілізації великих країн, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе (прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - УНІАН), мій друже", - сказав Зеленський.

"Посилюйте санкції проти держави терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете, те, що ви повинні, до чого зобов'язує велич вашої держави і вашого народу", - наголосив Зеленський.

Його відеозвернення британський парламент зустрів оплесками.

Також президент України повідомив, що за 13 днів російського вторгнення "було вбито 50 дітей, 50 великомучеників". "Це страшно", - наголосив він. При цьому він додав, що "Україна не прагнула цього, не шукала величі, але стала великою за ці дні цієї війни".

За словами Зеленського, попри терор окупантів, Україна рятує людей, захищає свободу, попри удари однієї з найбільших армій світу, яка обороняється, "попри відкрите небо - все ще відкрите для російських ракет, літаків, гвинтокрилів".

"Бути чи не бути - ви добре знаєте це шекспірівське питання, - сказав президент. - 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну, але зараз вже ні. Очевидно, що бути, очевидно, що бути вільними".

Зеленський наголосив, що Україна не здасться і не програє. "Ми підемо до кінця - ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна", - заявив президент України.

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