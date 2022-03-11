Денісова додала, що підтримує створення спеціального трибуналу для РФ.

Україна щодня фіксує усі військові злочини РФ для майбутніх судових процесів і передає дані в ООН.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телемарафону.

"Ми щодня проводимо фіксацію усіх військових злочинів і двічі на день ми відправляємо ці підтверджені документально факти на Верховного комісара ООН, Комісара з прав людини ЄС і на всі правозахисні організації, які відслідковують і надають оцінку. Потім їх дослідження будуть враховані при розгляді і доведенні цих військових злочинів Міжнародним судом", - сказала вона.

Денісова додала, що підтримує створення спеціального трибуналу для РФ.

"Міжнародний кримінальний суд буде розглядати усі ці акти військової агресії і злочини, але РФ не приєдналася до статуту МКС і вона може застосувати право вето, щоб її не притягнули до відповідальності", - пояснила вона.

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