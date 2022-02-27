Радник президента розповів, яка ситуація із наступом ворога по всій країні.

Влада повністю контролює усі процеси в областях України.

Про це заявив радник президента Михайло Подоляк.

"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України", - заявив Подоляк.

Радник президента наголосив, що жодне місто України не капітулювало. Жодних переходів та адміністрацій ворога немає.

Подоляк пояснив, що колона російських танків може зайти у місто, але поліція, яка боронить територію, не воюватиме проти цієї техніки.

"Ці танки спалять в інших містах, де перебувають ЗСУ... Не може сьогодні Росія встановити контроль ні над Мелітополем, ні над іншим містом України. Фізично неможливо. Це не 2014 рік", - наголосив Подоляк.

Україна чинить опір, попри надзвичайну кількість російської техніки. Українські захисники ведуть бої з росіянами.