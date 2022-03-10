За словами радника керівника ОП, на це просто потрібен час.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України мають перевагу на полі бою та повернуть українські території, включно з Донбасом та Кримом.

Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.

"Росіяни, не маючи змоги перемогти наші збройні сили, тероборону та народ на полі бою, почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику. Вона полягає у терорі цивільного населення... Тому почалися удари по цивільним кварталам. Вчора по пологовому будинку вони били у Маріуполі спеціально і це навіть Захарова озвучила на своєму брифінгу - вони вважали, що там націоналісти сидять...", - зазначив Арестович.

За його словами, атаки на мирні міста ворог здійснює, щоб викликати звинувачення населенням влади у тому, що вона не може убезпечити міста та домовитися з противником.

"Тому треба розуміти, що... ми маємо перевагу на полі бою..., я не можу назвати жодного зіткнення за останні три, а може й п'ять діб, де противник мав би успіх на землі. Вони постійно потерпають від поразок... На полі бою ситуація неухильно схиляється на наш бік", - підкреслив Арестович.

На запитання чи є перспектива відтіснити російські війська до кордонів Арестович відповів наступне: "Нам перспективу показують самі росіяни - ви знаєте, що у Криму стартував масовий продаж квартир? Родини співробітників спецслужб і збройних сил повезли на материк швидко дуже, вони самі нам показують перспективу. Вони навіть не сподіваються вже й Крим отримати... Збройні сили України ведуть маневрену війну... Ми заберемо взагалі все, включаючи Донбас та Крим, просто потрібен час".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович назвав найнебезпечніші регіони, з яких українцям краще виїхати.

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