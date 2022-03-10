Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України мають перевагу на полі бою та повернуть українські території, включно з Донбасом та Кримом.
Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.
"Росіяни, не маючи змоги перемогти наші збройні сили, тероборону та народ на полі бою, почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику. Вона полягає у терорі цивільного населення... Тому почалися удари по цивільним кварталам. Вчора по пологовому будинку вони били у Маріуполі спеціально і це навіть Захарова озвучила на своєму брифінгу - вони вважали, що там націоналісти сидять...", - зазначив Арестович.
За його словами, атаки на мирні міста ворог здійснює, щоб викликати звинувачення населенням влади у тому, що вона не може убезпечити міста та домовитися з противником.
"Тому треба розуміти, що... ми маємо перевагу на полі бою..., я не можу назвати жодного зіткнення за останні три, а може й п'ять діб, де противник мав би успіх на землі. Вони постійно потерпають від поразок... На полі бою ситуація неухильно схиляється на наш бік", - підкреслив Арестович.
На запитання чи є перспектива відтіснити російські війська до кордонів Арестович відповів наступне: "Нам перспективу показують самі росіяни - ви знаєте, що у Криму стартував масовий продаж квартир? Родини співробітників спецслужб і збройних сил повезли на материк швидко дуже, вони самі нам показують перспективу. Вони навіть не сподіваються вже й Крим отримати... Збройні сили України ведуть маневрену війну... Ми заберемо взагалі все, включаючи Донбас та Крим, просто потрібен час".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович назвав найнебезпечніші регіони, з яких українцям краще виїхати.
Вас також можуть зацікавити новини:
- 57% українців вірять у перемогу над РФ вже найближчими тижнями - опитування
- Влада РФ не зверталася до України з питанням про повернення полонених і тіл убитих - Геращенко
- Тіла російських окупантів їхнє командування спалює в ямах - очевидці