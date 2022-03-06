На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху, підкреслив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, противник обстрілював Київ, Харків, Маріуполь, Ірпінь та Васильків.

Вас також можуть зацікавити новини: