Місто Миколаїв залишається під контролем України та українських військових.

Про це рано вранці 27 лютого повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

За його словами, в місті досі небезпечно, однак ситуація під контролем ВСУ.

"Дорогі миколаївці! Я знаходжусь зараз на Соборній площі, позаду мене міськрада, там майоріє наш український прапор, і з того боку, навпроти міської ради також стоїть український прапор. Хочу сказати, що сьогодні в місті, так, є декілька ДРГ російських, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, яка зараз перебуває на території міста, є українськими. Тож будьте уважними, бережіть себе. Що завгодно може цієї ночі трапитися - ракетний удар чи щось інше, тому прошу вас не заспокоюватися, а знати, що в місті ще досі небезпечно, але українська армія нас береже", - розповів Сенкевич.