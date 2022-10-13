На відновлення закладів знадобиться більше 40 мільярдів гривень.

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення зруйнували та пошкодили 1091 об'єкт охорони здоров'я.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Богдан Боруховський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні, а ми ведемо щоденну статистику, маємо 1091 об’єкт який пошкоджений або зруйнований. Повністю зруйнованих у нас є 144 об’єкти. Приблизно половина з них, це об’єкти первинної медичної допомоги і інші - це лікарні загального профілю",- зазначив Боруховський.

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Він додав, що там де це є можливим, ведеться робота по відновленню об’єктів охорони здоров’я.

"Станом на сьогодні фактично третина цих закладів відновлена частково або повністю. В тих закладах, де немає можливості надавати повноцінно медичні послуги, відбувається певна релокація в сусідні заклади".- сказав Боруховський.

Заступник міністра охорони здоров'я зазначив, скільки коштів потрібно на відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів охорони здоров’ я.

"Звісно цифра вражає – це більше 40 млрд. гривень. І це мова йде про те, щоб просто відновити до того стану, як воно було. Враховуючи те, що ми плануємо суттєво модернізувати всю систему охорони здоров’я, ця цифра буде значно більша", - акцентував Боруховський.

За його словами, вже є багато проектів і досягнутих домовленостей задля розбудови медичної системи в Україні.

"Наприклад, під егідою МОЗ вже будується дві нові амбулаторії в Київській області. На етапі початку проектних робіт в Сумській області амбулаторія. Нещодавно були внесені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів і ми зможемо кошти, які збираються фандрейзинговою платформою United24, використовувати так саме на оснащення, на відбудову, на модернізацію закладів охорони здоров’я", - підкреслив Боруховский.

Пошкоджені медзаклади внаслідок російської агресії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня заступник міністра охорони здоров'я Боруховський повідомляв, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення зруйнували та пошкодили 927 об'єктів охорони здоров'я. За його словами, найбільша кількість пошкоджених та зруйнованих об'єктів розташовані у Київській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Донецькій областях. Також він зазначав, що вже вдалося повністю відновити 52 пошкоджених об'єкта, ще понад 200 – відновлені частково.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський на початку травня започаткував проект підтримки України UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту UNITED24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у рамках фандрейзингової платформи United24 вже зібрано майже 200 млн доларів благодійних внесків. На зібрані кошти вже придбано близько однієї тисячі дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медпрацівників.

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