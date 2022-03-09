Українці продовжують чинити опір окупантам на тимчасово захоплених територіях нашої країни. Наприклад, в Бердянську і Мелітополі люди постійно виходять на мітинги. Сміливі українці також займаються партизанською діяльністю, в тому числі знищують ворожу техніку. Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно звернувся до наших жителів, які опинилися в тилу ворога. Він повідомив, що в першу чергу треба руйнувати російські системи радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.
"Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок — величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів. Наступна пріоритетна ціль — російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую — танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо", — сказано у повідомленні Резнікова на Facebook.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.