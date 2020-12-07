Своєю черго Росія намагатиметься дискредитувати "нормандський формат" переговорів і вимагати від України проводити прямі переговори з бойовиками ОРДЛО.

Аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна вважає, що Україна у 2021 році намагатиметься переглянути Мінські угоди.

Читайте такожОкупанти на Донбасі зібралися зробити "іноземцями" українців, які не мають паспорта РФ - розвідкаЯк передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловила на прес-конференції на тему: «Рік після саміту в Парижі. Як змінилася миротворча політика президента Зеленського і що про це думають українці».

"Судячи з усього, остаточного рішення в Офісі президента немає, але 75% вірогідності того, що нашою тактикою на наступний рік буде робота над переглядом Мінських домовленостей", - сказала Золкіна.

При цьому вона також зауважила, що представлений головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком план дій щодо Донбасу "має багато мінусів", оскільки нереалістичний до виконання, в тому числі в контексті проведення місцевих виборів на Донбасі 31 березня 2021 року.

"Але ключова додана вартість цього мирного плану полягає у тому, що він пропонує на рівні мінської ТКГ і згодом на рівні "нормандської четвірки" закріпити ідею про перегляд пункту (Мінських угод) по контролю над кордоном, щоб Україна отримала його до початку виборчої кампанії", - сказала вона.

Водночас позитивом Золкіна назвала уточнення пункту угод про виведення російських військ з окупованого Донбасу. Вона зазначила, що у Комплексі заходів з виконання Мінських угод від лютого 2015 року пункт про виведення військ РФ детально непрописаний, і незрозуміло, коли це має відбутися.

Також важливим вона назвала те, що не повинно бути прямого діалогу з контрольованими Росією бойовиками і особливого статусу для Донбасу у Конституції України.

Разом з тим Золкіна переконана, що Росії перегляд Мінських домовленостей не потрібний.

Експерт вважає, що у наступному році російські війська на Донбасі продовжать порушувати режим припинення вогню, і що РФ продовжить звинувачувати Україну у нібито невиконанні Мінських угод.

Золкіна також вважає, що Росія займатиметься дискредитацією Німеччини і Франції як посередників у переговорах в "нормандському форматі" і намагатиметься нав'язати Україні прямий діалог з її бойовиками.

Вона переконана, що Росія робить ставку на дискредитацію "нормандського формату", і тому буде працювати над тим, аби нова "нормандська зустріч" не відбулась.

"А всі можливі політичні рішення переводилися на рівень мінської Тристоронньої контактної групи, де власне і є так звані "ЛНР" і "ДНР", яких Росія намагається суб’єктизувати, намагається представити як суб'єктів перемовин", - вважає Золкіна.

Мінські угоди

5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

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Автор: Віталій Саєнко