Зокрема, місія виявила скупчення реактивних систем залпового вогню, гаубиць, танків і протитанкових гармат.

Місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала скупчення військової техніки на Донбасі.

Як повідомляє УНІАН, про це сказано в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ від 5 лютого.

"Місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і 10 гаубиць, у тому числі 1 РСЗВ і 4 гаубиці на аеродромі біля н.п. Переможне (19 км на південь від Луганська), розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області", - йдеться у звіті.

Крім того, згідно зі звітом, за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, СММ зафіксувала 4 танки в підконтрольному уряду районі Донецької області. Спостерігачі також зафіксували 61 танк, 20 гаубиць і 6 протитанкових гармат на полігонах біля н.п. Мирне (непідконтрольний уряду) і Н. П. Круглик (непідконтрольний уряду), а також 1 танк на вищезгаданому аеродромі.

Читайте також"Неминуче вторгнення": Британія відправила в Україну елітний спецназ - The MirrorЯк повідомляв УНІАН, за минулу добу, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, в результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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