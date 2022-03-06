У Офісі президента також наголошують, що росію потрібно позбавити права голосу в Раді безпеки ООН.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга наголошує, що спеціальна юридична група працюватиме над забезпеченням позовів України в міжнародних юрисдикціях щодо воєнних злочинів, які росія чинить на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Сибіга повідомив, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України в міжнародних юрисдикціях щодо воєнних злочинів, які росія чинить на території України.

"Це все має чітку кваліфікацію. Ознаки геноциду. Це воєнний злочин, це ядерний тероризм. Готуються відповідні позови. Група сформована. Вона приступила вже до саме юридичних процедур і переведення цього в юридичну площину. Тому покарання обов'язково буде і від сьогодні це все вже структуровано проводиться", - наголосив заступник керівника ОП.

Крім того, наголосив він, проводиться робота, аби позбавити країну-агресора, яка є членом Ради безпеки ООН, права голосу там.

"Тому що, враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури, а це атомні станції, це, наприклад, хімічна промисловість, ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчого контингенту щодо охорони цих об'єктів. І не може одна країна, країна-терорист, країна-агресор це блокувати", - підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.

3 березня стало відомо, що трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів росії через її напад на Україну.

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