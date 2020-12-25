За словами Кривоноса, на практиці провести загальну мобілізацію не вдасться.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергій Кривонос вважає, що ідея про масову мобілізацію, озвучена президентом Володимиром Зеленським у разі нового нападу Росії, не є реалістичною. За його словами, більшість українців не готові ідеологічно до цього і не навчені.

Про це генерал-майор Кривонос розповів в інтерв'ю НВ.

У можливість мобілізувати чоловіків і жінок у разі прямої агресії РФ Зеленського переконує його оточення, каже Кривонос, пояснюючи, що на практиці організувати цей процес не вийде.

Читайте такожБойовики на Донбасі з мінометів обстріляли приватний сектор Водяного (фото, відео)

"А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, - ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків - а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні", - сказав Кривонос.

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм "не підтримується на рівні держави" і 2014 рік - цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно. Також він відповів важливість навчання людей діям на полі бою.

"По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірмено-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання здатності протидіяти ворогу", - сказав заступник секретаря РНБО.

Мобілізація в Україні: що сказав Зеленський

Президент каже, що не хоче навіть уявляти собі повномасштабну війну з Росією, але в разі її початку країну захищатимуть усі. "Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - відповів президент.

Зеленський переконаний, що коли він захоче поспілкуватися з Путіним, той трубку візьме. Але не дзвонить, тому що "немає предмета для розмови".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован