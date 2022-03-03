Більшість із цих людей мають російські паспорти.

Мешканців ОРДЛО, яких напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну мобілізували маріонетки "ЛДНР", росіяни кинуть "гарматним м’ясом" на штурм Одеси та Києва.

Про це у Facebook написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Більшість із цих людей мають російські паспорти.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", - заявив Залужний.

Він наголосив, що такі дії Росії є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ.

Мобілізація в ОРДЛО: що відомо

19 лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію. Ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали відповідні "укази".

Йдеться про "наказ" прибути в "військові комісаріати" всім чоловікам окупованих РФ територій нібито через "безпосередню загрозу агресії" з боку Збройних сил України.

Після цього Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякували і погрожували тортурами у разі відмови взятися за зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: