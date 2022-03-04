Українські військові і сили Територіальної оборони перехопили тактичну ініціативу, а російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

Московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках - Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Дев'ятий день українського Національного Спротиву! Московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках - Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Українські військові і сили ТРО на сьогоднішній день перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей", - зазначив Данілов.

При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонно тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву.

"Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних "Z", "V", "A" та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно. Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об'єктах", - підкреслив секретар РНБО.

Данілов також наголосив, що сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи.

"Російські терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС, внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку. Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних", - пояснив він.

Про це, додав Данілов, свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, насамперед, російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

"Тому для всієї російської верхівки Гаага наближається все швидше й невідворотно", - наголосив секретар РНБО.

Він також зауважив, що "гарячим" залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

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