Якщо Росія зруйнує мости Києва: Флеш відповів, що буде з поромами і понтонами

На думку Флеша, ситуацію врятує лише тунель під Дніпром, але на його спорудження піде кілька років іза умови, що гроші дасть Європа.

Якщо російські окупанти зруйнують всі мости Києва, то поромні та понтонні переправи вони теж зруйнують.

Таку думку у Telegram-каналі висловив Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Говорячи про те, що у ЗМІ є багато інформації про мости та переправи в Києві, він зауважив: "Тунель у Києві під Дніпром потрібен. І не лише як військовий об’єкт. Терміни будівництва за підтримки іноземців - вважаю, кілька років".

Стосовно поромної переправи, Флеш зазначив, що в масштабах столиці - це "виключно аварійне рішення для важливих вантажів". "Пропускна здатність - умовно нульова. Залежить від пірсів із під’їзними шляхами. Пірси вразливі перед "Шахедами і ракетами", - підкреслив експерт.

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Крім того, зауважив він, понтонна переправа вимагає під’їздів та розв’язок. "У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Мінус: порушується одним "Шахедом"", - пояснив радник президента.

Аварійний сценарій

Водночас, наголосив Флеш, аварійний сценарій для військових, безумовно, має бути, і добре, що про нього думають.

"Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані. Тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою".

Альтернативи для мостів столиці

Як повідомляв УНІАН, раніше Микола Калашник, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту, розповів, що у Києві вже розпочалися підготовчі роботи зі спорудження тимчасових мостових переправ через річку Дніпро, які мають стати альтернативою мостам.

Йдеться про швидкоспоруджувані повноцінні мостові переходи через Дніпро. Вони матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку.

Крім того, Володимир Крейденко, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, розповів, що між станцією метро "Славутич" на лівому березі та Поштовою площею на Подолі можуть почати курсувати пасажирські кораблі. Така поїздка обійдеться орієнтовно у 60-80 грн.

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