Збройні Сили України продовжують розбивати російських окупантів на різних напрямках. В окремих боях ворог отримує таку відсіч, що кидає свою техніку і починає просто тікати. Раніше про захоплення цінних військових трофеїв повідомила 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. А тепер аналогічним подвигом відзначилася 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Про це члени підрозділу повідомили на Facebook: "Військовослужбовці 59 окремой мотопіхотной бригади імені Якова Гандзюка дають жорсткий опір ворогу. Тримаємо під контролем нашу ділянку фронту та не даємо окупанту просуватися далі, завдаючи йому значних втрат. Як людських, так і матеріальних. Беремо полонених, знищуємо ворожу техніку. А відтепер маємо гарні трофеї — майже новенькі БМП-3 та "Тигр", на яких орки везли в Україну "руській мир". Російські вояки опинились в українській землі, а їхні машини — в українській армії. Продовжуємо поповнювати нашу землю добривами, а ЗСУ — технікою та боєприпасами. Все буде Україна".