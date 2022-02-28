Крим підтримав Україну / УНІАН, Євгеній Кравс
Поки українці та росіяни в Криму масово відмовляються воювати проти України, в офіційному Twitter-акаунті анексованого півострова з'явилося патріотичне повідомлення.
"Хм, я думаю, що моє повернення в Україну наближається", - йдеться у твіті.
Крім того, додано хештеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.
Твіт з Криму / скриншот
Анексія Криму Росією
- Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
- 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.