Поки українці та росіяни в Криму масово відмовляються воювати проти України, в офіційному Twitter-акаунті анексованого півострова з'явилося патріотичне повідомлення.

"Хм, я думаю, що моє повернення в Україну наближається", - йдеться у твіті.

Крім того, додано хештеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.

Твіт з Криму / скриншот

Анексія Криму Росією

  • Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
  • 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
  • Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.