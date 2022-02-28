У Twitter-акаунті анексованого півострова з'явилося патріотичне повідомлення.

Поки українці та росіяни в Криму масово відмовляються воювати проти України, в офіційному Twitter-акаунті анексованого півострова з'явилося патріотичне повідомлення.

"Хм, я думаю, що моє повернення в Україну наближається", - йдеться у твіті.

Крім того, додано хештеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.

Анексія Криму Росією