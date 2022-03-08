Російська пропаганда зазнає в Україні поразку.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко констатував, що загарбникам не вдалося створити пропагандистські картинки у тимчасово захоплених населених пунктах нібито про проросійські настрої серед українців.

Про це він повідомив в ефірі українського телебачення.

"Ніде не вдалося зробити картинку. Ті ж історії пропонувалися і на Харківщині, на Сумщині… Ніде не вдалося зробити картинку", - зазначив він.

Денисенко звернувся до мешканців усіх тимчасово захоплених росіянами українських територій, не вестися на анонсовані загарбниками "зелені коридори". Евакуація росіянами означає, що українців намагатимуться вивезти в РФ.

Останніми днями в тимчасово захопленому росіянами Херсоні проходять акції на підтримку України. Люди виходять на центральні вулиці з плакатами й прапорами до озброєних росіян.

Громадяни відмовилися від "гуманітарної допомоги" загарбників і виступають проти окупації міста.

За даними українських спецслужб, росіяни планували провести мітинг щодо "Херсонської народної республіки", але місцеві мешканці наміри пропагандистів зірвали.

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