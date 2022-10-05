У перші дні після звільнення населених пунктів області кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб.

У лісах Харківщини зараз майже не щодня виявляють російських військових, які загубилися.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що з перших днів після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів. За добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб, які передані для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України.

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"Ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - інформує МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, наразі вже є інформація і списки колаборантів, які співпрацювали з загарбниками.

"Навіть ті зрадники, які втікли з окупантами - ми знаходимо можливість їх затримання та пердачі до правосуддя", - зазначив він.

Звільнення Харківщини від окупантів: деталі

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців. На Харківщині виявили понад 10 катівень, зокрема 2 катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та в селі Липці.

Сьогодні заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив, що в селі Піски-Радьківські у звільненому від окупантів Ізюмсьькому районі слідчі встановили застосування до українських полонених катування - закопування/викопування в землю заживо. Поліція виявила жахливу катівню окупантів у підвалі будинку, де вони утримували місцевих мешканців, учасників АТО і полонених зі складу ЗСУ.

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