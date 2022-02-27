Українці почали зупиняти танки голими руками / REUTERS
На Чернігівщині, в селі Корюківка, мирні жителі вийшли на вулицю, щоб зупинити танки російських окупантів.
Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка показав відео того, що відбувається і відзначив героїзм українців.
Люди в Корюкові голіруч вигнали окупантів з міста
"Де і в якій країні ви бачили такий приклад особистої мужності, безстрашності і героїзму?! Російські окупанти - на вас виродків тут не чекають!",- йдеться в повідомленні до відео.
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.