У селі Корюківка жителі вийшли на вулицю.

На Чернігівщині, в селі Корюківка, мирні жителі вийшли на вулицю, щоб зупинити танки російських окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка показав відео того, що відбувається і відзначив героїзм українців.

"Де і в якій країні ви бачили такий приклад особистої мужності, безстрашності і героїзму?! Російські окупанти - на вас виродків тут не чекають!",- йдеться в повідомленні до відео.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

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