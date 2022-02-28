Люди не пропустили ворожу техніку в напрямку Чернігова.

На Чернігівщині в місті Городні місцеві жителі розвернули колону ворожої техніки.

Про це повідомила УНІАН редакторка місцевої газети "Новини Городнянщини" Світлана Томаш.

За її інформацією, люди згуртувалися і не пропустили ворожу техніку через місто в напрямку Чернігова.

"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - написала вона.

Томаш зазначила, що активними були жінки, чоловіки говорили з командиром. Російські військові погодилися і розвернулися.

Крім цього, делегація на чолі з місцевим священником отцем Володимиром пішла на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси.

"Люди на межі. Ніхто цього терпіти не буде", - підкреслила журналістка.

Раніше УНІАН розповідав, як на Чернігівщині в селі Корюківка мирні жителі вийшли на вулицю, щоб зупинити танки російських окупантів.

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