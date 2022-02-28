На Чернігівщині в місті Городні місцеві жителі розвернули колону ворожої техніки.
Про це повідомила УНІАН редакторка місцевої газети "Новини Городнянщини" Світлана Томаш.
За її інформацією, люди згуртувалися і не пропустили ворожу техніку через місто в напрямку Чернігова.
"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - написала вона.
Томаш зазначила, що активними були жінки, чоловіки говорили з командиром. Російські військові погодилися і розвернулися.
Крім цього, делегація на чолі з місцевим священником отцем Володимиром пішла на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси.
"Люди на межі. Ніхто цього терпіти не буде", - підкреслила журналістка.
Раніше УНІАН розповідав, як на Чернігівщині в селі Корюківка мирні жителі вийшли на вулицю, щоб зупинити танки російських окупантів.