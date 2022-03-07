Після перемовин прапор залишили український, але місцевому населенню поставили умову – не протестувати.

У Городні на Чернігівщині сьогодні зранку група російських військових заблокувала підходи до міської ради.

Як повідомляється на сторінці газети "Новини Городнянщини" у Facebook, в приміщенні залишили мера та його заступників.

"Годину місто було в напруженні – що вони хочуть і чим все скінчиться? Переговори з керівництвом міста закінчились домовленістю: поки на мерії висить український прапор, міська рада працюватиме, як і раніше, забезпечуючи мінімальні потреби жителів громади", - говориться в повідомленні.

У відео, розміщеному на сторінці видання, міський голова Андрій Богдан зазначив, що працюватиме в міськраді під українським прапором.

Водночас, чужинці попередили: так триватиме доти, доки не буде акцій протесту й терактів з боку місцевого населення. На запитання місцевого жителя, чи стрілятимуть військові у беззбройних жителів Городні, мер відповів, що не знає.

У коментарях місцеві жителі назвали неприпустимим зміну державного прапора на міській раді громади, а також висловили побоювання, чи не станеться зради або провокацій у громаді.

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