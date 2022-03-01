Зокрема, техніку окупантів зняли у Бобровиці.

У вівторок, 1 березня, в Чернігівській області місцеві жителі зняли на відео пересування техніки окупантів.

Ролик поширили в мережі. Йдеться про населений пункт Бобровиця.

"Пересування окупанта. Бобровиця. Чернігівська область", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщину увійшли білоруські війська. Інформацію підтвердив представник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов. "Білорусь вступила у війну. На Чернігівщину зайшли білоруські війська", - йдеться в повідомленні.

Жителі сіл Слабин, Пакуль, селища Михайло-Коцюбинського повідомляють про пересування військової техніки з нанесеним на ній білим колом.

Пересування техніки супроводжується приглушенням мобільного зв'язку.

Як повідомляють місцеві жителі Михайло-Коцюбинського, об 11:30 пройшла Білоруська колона з 33 одиниць, з яких 11 – "Гради". Мобільний зв'язок знову глушать, їдуть у бік Слабина або Пакуля.

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