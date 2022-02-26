Знищено понад 50 одиниць техніки.

На Чернігівщині противник несе втрати живої сили та техніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Згідно з інформацією, у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки.

"В стані розбитого підрозділу – хаос", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що на Менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику, 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії РФ їх не намагається навіть евакуювати.

Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

У результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, є втрати особового складу, багато поранених.