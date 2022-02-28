Ситуація з Куп'янськом з'ясовується, Волноваху відбито.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що на Чернігівському і Сумському напрямках спостерігається тиша.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Чернігівський і Сумський напрямок - тиша. Харківський напрямок - спроба денного входу в глибину Харкова. Як вона закінчилася - ми бачили з вами всі. Дуже сумно для тих, хто пробував сходити", - зазначив Арестович.

Щодо Куп'янська він зауважив, що ситуація з'ясовується.

"Незважаючи на запис мера Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію, не все там так просто", - розповів радник голови ОП.

Крім того, Арестович додав, що Волноваху було відбито у ворога.

"Маріуполь тримається, жодної проблеми. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ", - розповів він.

Також радник голови ОП повідомив, що у ворога "підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсона, зосереджуються біля Херсона".

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