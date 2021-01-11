Ворог порушив перемир'я в районі Пісок на Донеччині.

В районі проведення Операції об'єднаних сил в Донецькій області сьогодні смертельного поранення зазнав український військовий.

Про це у Facebook повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Боєць загинув в районі населеного пункту Піски близько 15:30.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

В делегації висловили співчуття рідним та близьким загиблого бійця.

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Автор: Юрій Годован