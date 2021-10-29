Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Сьогодні на Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, стан його здоров’я – середньої важкості.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

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За добу, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.

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Автор: Тетяна Герасименко