Загалом окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

За минулу добу, 26 серпня, противник бив з протитанкових ракетних комплексів біля населеного пункту Оріхове. Крім того, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а в районі Новолуганського вели вогонь зі стрілецької зброї.

У свою чергу українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 26 серпня російські війська і підконтрольні їм окупанти обстріляли з гранатомета селище Травневе у Донецькій області. Інцидент стався напередодні - під обстріл потрапив житловий сектор. Близько 18: 40 у бік Травневого з боку Збройних сил РФ було здійснено 2 постріли з АГС-17. Через півгодини стало відомо, що дві гранати вибухнули на території приватного будинку.

Автор: Анастасія Горбачова