прес-служба поліції Київщини
На Донеччині окупанти завдали авіаудару по селищу Сартана: загинули четверо людей, поранені дев'ятеро.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
"За попередніми даними, загинули 4 людей, 9 поранених, серед них - дитина", - сказано у повідомленні.
прес-служба поліції Київщини
Зазначається, що наразі пошкоджено 40 будинків та триває розбирання завалів, під якими можуть бути люди.
прес-служба поліції Київщини
"На місці працює поліція, воєнний злочин задокументовано. Попередня кваліфікація - ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни)", - додали правоохоронці.
прес-служба поліції Київщини