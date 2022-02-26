прес-служба поліції Київщини

На Донеччині окупанти завдали авіаудару по селищу Сартана: загинули четверо людей, поранені дев'ятеро.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"За попередніми даними, загинули 4 людей, 9 поранених, серед них - дитина", - сказано у повідомленні.

прес-служба поліції Київщини

Зазначається, що наразі пошкоджено 40 будинків та триває розбирання завалів, під якими можуть бути люди.

прес-служба поліції Київщини

"На місці працює поліція, воєнний злочин задокументовано. Попередня кваліфікація - ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни)", - додали правоохоронці.

прес-служба поліції Київщини

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