Сьогодні обійшлося без втрат та поранень серед українських військових.

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 18 квітня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям. Ще один — осколкове поранення, його доставили до лікарні.

Про це повідомили у прес-службі штабу операції Об’єднаних сил.

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Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки вони здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 19 квітня бойовики вже тричі порушили режим тиші. Так, неподалік селища Південне вони відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.

Біля Майорська бойовики здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Зайцеве вони дистанційно мінували з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Обійшлося без втрат та поранень серед українських військових.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Довідка УНІАН. Нове перемир'я там запрацювало з 27 липня 2020 року, і протягом перших місяців на Донбасі справді суттєво зменшилася кількість обстрілів. Натомість зараз спостерігається нове загострення, за час «перемир'я» від обстрілів бойовиків загинули понад 30 військових. Солдати також гинуть унаслідок підриву на вибухових пристроях.

Зростання кількості обстрілів бойовиків та кількості загиблих і поранених українських військових стається на тлі нарощування присутності російських військ біля кордонів з Україною.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито загрозу НАТО. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія нарощує свою присутність біля кордонів, щоб перевірити Захід: зокрема, як зміниться підтримка України.

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Автор: Вікторія Гордієнко