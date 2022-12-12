Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

У понеділок, 12 грудня 2022 року, під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинуло троє піротехніків.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сталася детонація вибухонебезпечного предмету.

"Трагедія сталася 12 грудня під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.", – сказано в повідомленні.

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В ДСНС зазначають, що ще двоє піротехніків поранені. Лікарі борються за їхні життя.

Розмінування України

7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Ще четверо правоохоронців зазнали поранень.

Раніше також повідомлялося, що влада США до весни 2023 року сформує та профінансує роботу 100 розмінувальних команд в Україні. На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Держдепартамент США виділяє $91,5 млн.

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