Ще одного українського військового поранено.

У Донецькій області російські окупанти обстріляли санітарні автомобілі, двоє військовослужбовців Збройних сил України загинуло.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації екіпажу санітарних автомобілей за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Ще одного українського солдата поранено", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності.

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