Наразі обговорюється можливість створення там гуманітарного коридору.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба наголошує, що на двох напрямках у Київській області складна гуманітарна ситуація. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Кулеба зазначив, що по Київській області на даний момент є два проблемних напрямки.

"Це безпосередньо напрямок Житомирської траси... Це Буча, це Гостомель. Зрозуміло, що це і Ворзель. І от сьогодні Бузова додалася, Бородянка. І другий напрям - це Димер, Іванків і Полісся", — сказав він.

Голова КОДА підкреслив, що на цих двох напрямках склалася найскладніша ситуація.

"Складна вона з гуманітарної точки зору. Тому що і на одному напрямку, і на іншому залишись люди, яким необхідно доставляти їжу, медикаменти. І на жаль, на сьогоднішній день нам не вдається забезпечити це. Ми ведемо перемовини... через волонтерів для того, щоб цю велику роботу якось розпочати", — наголосив він.

На запитання, чи є якийсь шанс на створення гуманітарного коридору, аби вивезти звідти, зокрема, хворих та дітей з дитячих будинків, Кулеба зауважив, що "багато соціальної інфраструктури ми перенесли в інші райони нашої області".

"Тому не все залишилося в тих районах, там залишилося декілька буквально об'єктів соціальної інфраструктури", — пояснив очільник області.

Кулеба зауважив, що є проблема в тому, що там досить багато цивільного населення, з яким немає зв'язку. Особливо, це стосується Димера і "вище туди, там, де Полісся".

"Тому що коли наступає ворог, він відключає зв'язок, знищує наші передавачі інформації", — пояснив він.

Голова КОДА запевнив, що вони щодня шукають можливість зробити гуманітарний коридор. "Сьогодні йдуть ці перемовини", — додав Кулеба і висловив сподівання, що це питання вирішиться найближчими днями.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: