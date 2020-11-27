Журналіст Денис Казанський поділився світлинами своєї поїздки у прифронтову зону на Донбасі.
Фото з’явилися в Instagram Казанського.
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В об’єктив камери потрапили, зокрема, Зайцево і Миронівка.
«Зайцево – село, розділене лінією фронту. На цій вулиці майже не залишилося цілих будинків. А на сусідній – вже лінія вогню. І як дивно, попри цей жах люди в селі все ще залишаються. Останнім часом, щоправда, майже не стріляють», – поділився враженнями журналіст.
На фото Казанський показав обстріляні артилерією старі будинки, зокрема житлові, стіни колись успішних підприємств, які зараз обвалюються через нестачу догляду, експлуатації й примхи природи.
В коментарях користувачі зауважили, що подекуди донбаські села скидаються на Прип’ять. Прикметно, що камера не спіймала жодного тамтешнього мешканця на вулицях сіл.
Денис Казанський – уродженець Сходу та є членом української делегації у Тристоронній контактній групі щодо деокупації Донбасу.
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