Ворог не погоджує евакуаційні коридори і не дозволяє завозити гуманітарну допомогу до окупованих громад.

На окупованих територіях Харківщини є випадки примусової евакуації населення до Росії, також є інформація про введення в обіг російських рублів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щодо введення в обіг рублів, така інформація була щодо Вовчанської та Куп'янської громад. Щодо примусової паспортизації, такої інформації у нас немає. Щодо примусової евакуації на територію РФ – така інформація була", - розповів Синєгубов.

Очільник ОВА зазначив, що ворог поки що не погоджує евакуаційні коридори і не дозволяє завозити туди гуманітарну допомогу. За його словами, у цих громадах тяжка ситуація, адже вони вже кілька місяців перебувають під повною окупацією.

Щодо ситуації у Харкові, то, за словами Синєгубова, декілька днів поспіль фіксуються удари по самому місту, також зазнали обстрілів населені пункти Чугуїв, Дергачі, Золочів і відповідні райони.

"В Харкові трохи тихіше, однак на вулиці перебувати небезпечно, тому що можуть прилетіти снаряди до будь-якої точки міста. Обстріли ведуться з артилерії, РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Враховуючи відстань їхньої дії, РФ може вести вогонь безпосередньо зі своєї території", - сказав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Синєгубов заявив, що під тимчасовою окупацією перебуває 31% території регіону, 5% було звільнено від російських загарбників.

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