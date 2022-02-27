Український парламентар закликає не погоджуватися на "евакуацію".

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський наголошує, що у передмістях Києва окупанти пропонують "евакуювати" людей, але потім вони можуть використати їх у якості "живого щита".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону на українських каналах.

"За нашою оперативною інформацією... В передмістях Києва, райони - Буча, Ірпінь, російські війська, які тримають під контролем окремі населені пункти, ходять по будинках, по хатах, підганяють автобуси і говорять, що вони готові евакуювати наших мирних жителів, ніби їхньому життю і здоров'ю щось загрожує", - розповів Веніславський.

Він наголосив, що органи державної влади України жодних рішень щодо евакуації не ухвалювали. "Оскільки це навпаки, сам процес евакуації, пов'язаний безпосередньо із загрозою для життя і здоров'я людей", - пояснив депутат.

За його словами, люди, які таким чином начебто евакуюються, потім можуть бути використані у якості "живого щита".

"Є такі підозри, що люди, які будуть посаджені в автобуси під приводом евакуації, можуть бути використані в якості "живого щита", коли танкові колони йдуть на Київ. Тому закликаємо всіх не йти на жодні такі умови, зберігати своє життя, здоров'я у підвалах, бомбосовищах - там, де ви й перебуваєте. Органи влади жодних рішень про евакуацію не приймали", - наголосив Веніславський.

Нагадаємо, внаслідок дій російських окупантів за 4 дні в Україні загинули 16 дітей.