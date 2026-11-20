Новий супутниковий знімок зафіксував пошкодження залізничного полотна Керченського мосту щонайменше в трьох місцях після трьох поспіль українських ударів.

Зʼявився новий кольоровий супутниковий знімок Керченського мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією. На фотографії видно значні пошкодження залізничного полотна щонайменше в трьох місцях, повідомляє Радіо Свобода.

На новому супутниковому знімку від 19 листопада зафіксовано пошкодження залізничного полотна Керченського мосту щонайменше у трьох місцях.

Зокрема, одне з пошкоджень розташоване в районі кріплення останньої вцілілої арки мосту.

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Як зазначає видання, після удару в ніч на 19 листопада залізничний рух мостом знову перекрили. Це сталося після того, як його ненадовго відновили після другої атаки.

О 16:00 за місцевим часом поїзди знову почали рухатися однією із залізничних колій.

Генштаб підтвердив третю атаку на Керченський міст за три дні

19 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив третю атаку на Керченський міст протягом останніх трьох діб. Водночас підконтрольна Росії влада окупованого Криму повідомляла про українські удари по мосту 16 та 17 листопада.

Зокрема, 17 листопада в телеграм-каналах опублікували відео та фотографії, на яких видно, як арка і проліт автомобільної частини мосту впали у воду.

Президент України Володимир Зеленський у четвер назвав удари по Керченському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, відповіддю на російські удари по мостах у Києві.

Своєю чергою, правитель РФ Володимир Путін заявив, що міст не використовувався російськими військовими. Також він пригрозив Україні наслідками за атаки на переправу, заявивши, що подальші дії Росії у відповідь будуть "набагато більш болісними" для України.

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