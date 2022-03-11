У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, подякували РФ за "визволення".

На Луганщині окупанти записали фейкове відео на підтримку Путіна. Вони працювали по "методичці". Відео знімали у Сватовому, десятеро невідомих, які виконували роль місцевих жителів, дякували президенту РФ за "визволення".

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Так, російські окупанти розповсюджують агітаційні листи. Також вони ширять відео, на яких "українці" нібито підтримують режим Путіна. Але це неправда, це - психологічний тиск.

"Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України. Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на Росію. Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео", - повідомляється в ОДА Луганщини.

У Сватовому також видають "інструкції" для запису фейкових відео. Окупанти намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо там, де зараз немає інтернету та телебачення.

"У місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 році та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами... Таким чином росіяни мають на меті дискредитувати українську владу, розраховану на побудову мирної, могутньої та заможної країни. Та головне, ворог хоче зламати людей, їх віру в мир, в міць наших захисників, в подальший європейський розвиток країни", - додали у Луганській ОДА.

Українців закликають не піддаватися путінській пропаганді, навіть якщо про неї буде розповідати родич чи начальник. Росії не вдався бліцкриг на фронті, тому вона спрямувала зусилля на розкол української нації з середини, зауважили у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині окупанти втекли від ЗСУ, залишивши зенітну установку та вантажівку з боєприпасами.

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