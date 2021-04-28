Злочинці планували розпилити отруйну речовину в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці.

На Луганщині викрито терористичну групу, учасники якої планували розпилити хлор в місці тимчасової дислокації підрозділу Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даним слідства, учасники групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ.

"Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини - хлору в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їхньому життю та здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведених слідчих дій злочин вдалося попередити.

За інформацією відомства, у двох учасників групи виявлено та вилучено засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого Міністерства держбезпеки "ЛНР" інформації щодо оборонної сфери.

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"Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції Збройних сил України та передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі від військовослужбовця ЗСУ", - додали в Офісі генпрокурора.

Наразі організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська