На маршруті евакуації людей з Донецької області тривають бої в Запорізькій області.
Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко передає у Telegram.
"Станом на 10: 55 підтвердження тиші отримано тільки на території Донецької області. Далі за маршрутом прямування, в Запорізькій області, йдуть бої", - зазначив Кириленко.
Він додав, що влада проводить переговори з російською стороною про підтвердження режиму тиші на всьому маршруті евакуації цивільних з Маріуполя.
У Маріупольській міській раді попереджають, що війська РФ також продовжують обстрілювати Маріуполь та його околиці.
"Просимо всіх маріупольців розходитися і слідувати в місця укриттів. Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом. На цю мить йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші і забезпечення безпечного гуманітарного коридору", - йдеться в повідомленні. Про всі зміни городян попереджатимуть по гучномовцю.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, почалася евакуація жителів Маріуполя і Волновахи. Їх вивозять гуманітарними коридорами в Запоріжжі.
Евакуація проводиться за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Планується евакуювати 200 тис.осіб з Маріуполя і 15 тис. з Волновахи.