В області недостатньо автівок для військових, для пересування, для мобільності.

На Миколаївщині у п'яних водіїв забиратимуть авто на потреби армії.

Про це повідомив у Facebook керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У нас недостатньо автівок для військових, для пересування, для мобільності. Уже всі підприємства надали, навіть автосалон", - зазначив він.

При цьому нагадав, що зараз діє "сухий закон" – пити не можна.

"Виявляється, деяким можна. З завтрашнього ранку (йдеться про 2 березня - УНІАН) патрульним я даю дозвіл – якщо п’яний за кермом, то авто забирається на потреби армії. Безповоротно. Тому не потрібно пити за кермом, буде дорого", - наголосив Кім.

Раніше Кім заявив, що ВСУ знищили колону російських військових, яка вирушила з Миколаєва в напрямку Баштанки.

Вас також можуть зацікавити новини: