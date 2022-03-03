Дмитро Живицький повідомив, що Конотоп "ніколи не здавався і ніколи не здасться".

Голова Сумської облдержадміністрації, військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що на півночі Сумщини та у Сумах ситуація "більш-менш" спокійна.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Проїхали БТР та автомобіль їхньої військової поліції, залетіли в місто: спочатку у наш поліцейський відділок, потім у міськраду і дали годину на те, щоб конотопці визначилися здають вони місто чи ні", - розповів очільник ОДА.

Однак, він підкреслив, що містяни зібралися та скандували фрази із текстом про напрямок, у якому раніше відправляли російський військовий корабель оборонці острова Зміїний.

Після цього були проведені перемовини міської влади із долученням переговірника від облдержадміністрації, в результаті яких було вирішено, що "ніколи Конотоп не здавався і ніколи не здасться".

"Це славетне козацьке місто. 367 років тому ми спільно з кримськими татарами вже дали "нагоняя" московитам і їхнє військо було набагто чисельніше, ніж українське, але все ж таки вони побігли дуже далеко. І приблизно такий самий текст був озвучений цим військовим", - повідомив Живицький.

За його словами, під час розмови із окупантами було помітно, що російські військовослужбовці деморалізовані та не мають їжі.

Очільник військової адміністрації також розповів, що зафіксовано проїзд ворожої військової техніки вздовж міста, однак до міста вона не заїжджала.

Він також додав, що на півночі області ситуація "більш-менш" спокійна.

"По місту Суми також більш-менш спокійна ситуація, організовано роботу блокпостів..., до міста повернувся порядок, місто патрулюється...", - сказав Живицький.

За даними ОДА, сьогодні в області тероборона взяла у полон 36 російських військових.

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