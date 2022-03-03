Наші громадяни не повинні піддаватися на інформаційні атаки. Ворог хоче посіяти паніку.

Два дні тому Служба безпеки України зробила важливе попередження. Вона розповіла, що Росія спробує поширити фейк, нібито наша країна здалася. СБУ закликала не вірити неправдивим повідомленням. І як виявилося, побоювання були не марними.

Офіційні сайти кількох громад та органів влади Волинської і Вінницької областей були зламані. На них з'явилося вигадане повідомлення від нашого президента Володимира Зеленського. Голова держави нібито вибачився за капітуляцію і здачу держави, а також закликав військових припинити вогонь.

Ця заява — абсолютний фейк. Таким ось банальним способом російські окупанти хочуть поширити паніку серед українського населення. Закликаємо мирних жителів не піддаватися на провокації. Зараз наші доблесні ЗСУ продовжують боротися проти ворога. Наприклад, зовсім недавно хоробрі українські солдати розбили колону кадирівців. Вціліли противники втекли в ліс, але їх вже відловлюють і знищують.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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