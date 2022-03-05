Україна працює над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів.

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що на сьогоднішній день найуразливішим є українське небо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав у Facebook.

"На сьогоднішній день найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної як атомні та гідро електростанції", - зазначив урядовець.

Він зауважив, що Україна працює над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів. "Ворог не знає, що таке цінність людського життя, але ми зробимо усе для допомоги нашим громадянам. Ми маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми зможемо вивезти мирних мешканців", - написав Резніков.

Щодо поточної ситуації по напрямках він зауважив, що Збройні сили України контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи ворога.

"Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням", - зазначив міністр.

На Волинському напрямку положення українських військ - без суттєвих змін; на Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону.

"В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований", - наголосив Резніков.

На Слобожанському напрямку українські військовослужбовці продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконують завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

"Повітряні сили Збройних сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів", - додав Резніков.

Втрати особового складу ворога також зростають.

"Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового", - наголосив урядовець.

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