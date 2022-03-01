У Чупахівці вони вкрали автомобілі, які знаходилися у гаражах.

У Охтирському районі окупанти розстріляли автівку з людьми й поїхали в невідомому напрямку.

Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - повідомив він.

За словами голови ОДА, у госпіталі всього вистачає, а медики працюють у повну силу. З ранку й до обіду працюють магазини та аптеки. Також у місті працює тероборона.

"Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом" - відзначив Живицький.

Нагадаємо, що раніше на Охтирку скинули заборонену Женевською конвенцією вакуумну бомбу.

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