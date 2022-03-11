За словами окупантів, вони йшли по карті на кордон.

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Національна поліція України в Facebook.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції. Поліцейські разом з представниками територіальної оборони миттєво відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Росії. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі всіх затриманих передали до відповідних органів, де будуть з'ясовані обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району.

Раніше СБУ перехопила розмову російських окупантів, яким поставили завдання "взяти" Київ. Один з путінських військових говорить, що чекає на ротацію й сподівається, що більше не повернеться до України.

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