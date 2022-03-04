Авіабомбардуванню 3 березня в області піддалися Суми, Охтирка, Недригайлів, Лебедин, Боромля та Бездрик.

У прикордонній Сумській області російський ворог просто знищує цивільне населення.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація із посиланням на заяву голови Сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького.

"У принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська", – наголосив посадовець.

За його словами, 3 березня в Охтирці було повністю знищено машинне відділення Охтирської ТЕЦ, у місті немає опалення та електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", – підкреслив Живицький.

За його даними, також було здійснено бомбардування Сум, Недригайлова, Лебедина, Боромлі та Бездрика. Зокрема, в Сумах 3 березня близько 18:00 після авіабомбардування було пошкоджено ТЕЦ та електричну підстанцію. Внаслідок цього в обласному центрі відразу зникло електро-, водо-, тепло- та газопостачання. Згодом електро- та газопостачання відновилося, але води в помешканнях містян немає й досі.

Живицький також звернувся до росіян із закликом зупинити геноцид РФ в Україні.

"Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому. Незважаючи на те, що у нас зруйновано половину Охтирки, незважаючи на те, що у нас уже тисячі загиблих, українці не зупиняться. До останньої людини. Поки буде останній живий українець, він досягне того, що Росії, як країни, не буде. Або росіяни вийдуть на вулиці і зупинять цей геноцид, або ми прийдемо і помстимось", – заявив керівник Сумщини.

Тим часом Сумський міський голова Олександр Лисенко відеозверненні до містян на своїй сторінці у Facebook зазначив, що перебуває у Сумах і разом із ремонтниками працює над тим, щоб до ранку відновити всі питання життєзабезпечення обласного центру.

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